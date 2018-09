Das Beste kommt zum Schluss

In der dritten Lebensphase ist die Zufriedenheit statistisch am größten. Was folgt auf Windsurfen und Tiefschneefahren, das man in jungen Jahren leidenschaftlich gepflegt hat?

Verena Kast ist 75 und befasst sich in ihrem Buch "Altern - immer für eine Überraschung gut" mit dem "dritten Lebensalter". Von

65 bis 84 sei man geistig und körperlich noch fit, aber frei vom Druck der Erwerbsarbeit. Nun gehe es darum, kreativ und flexibel ins Altern einzuwilligen. Im SN-Gespräch erläutert die Psychologin und Dozentin am C.-G.-Jung-Institut der Universität Zürich, warum Menschen mit 75 so glücklich sein können wie mit 20.