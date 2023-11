Das Cafe im Donauturm dreht sich wieder

Das Cafe im Wiener Donauturm dreht wieder seine Runden. Nach einer umfangreichen Überholung funktioniert der Mechanismus wieder, wie am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Das Getriebe, das 1964 erstmals in Betrieb gegangen ist, wurde im vergangenen August durch einen technischen Fehler gestoppt.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Das Drehgetriebe musste repariert werden