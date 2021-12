Das Christkind bringt das Tauwetter

Am Heiligen Abend macht sich eine Warmfront breit. Der Schnee in den Skigebieten wird die milden Temperaturen überstehen.

Über dem Atlantik braut sich derzeit das Weihnachtswetter zusammen. Und wie es aussieht, hat das mit Kälte und Schnee nichts zu tun. ZAMG-Meteorologe Christian Ortner rechnet damit, dass genau am Heiligen Abend eine Warmfront auf Österreich trifft. Am Freitag in der Früh wird es dichte Wolken und stellenweise Regen geben, vereinzelt möglicherweise auch Glatteis. Tagsüber ist es im Großteil Österreichs zumindest zeitweise sonnig. Entlang der Donau und nördlich davon sind auch tagsüber dichte Wolken und ein paar Regentropfen möglich. Die ...