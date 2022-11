Das erste Lichtlein brennt: Die Geschichte des Adventkranzes

Der Adventkranz ist in vielen Familien nicht wegzudenken. Sein Ursprung liegt in den 1830er-Jahren.

Ob man will oder nicht: Im Blumenschlössl in der Stadt Salzburg kommt man automatisch in Vorweihnachtsstimmung. In der Kunstblumenbinderei sind Türkränze, Gestecke und natürlich Adventkränze ausgestellt. Trends in der Gestaltung gibt es kaum. "Die meisten richten sich nach der Einrichtung ihrer Wohnung", sagt Christina Renzl, die dort mit ihrer Schwester Claudia Wonnebauer-Renzl und deren Tochter Olivia Leskovar die Geschäfte führt.

Adventkränze finden sich im Blumenschlössl in unterschiedlichsten Größen und Farben von klassischem Rot über Weiß bis zu Salbeigrün ...