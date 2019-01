Die Versorgung von Tausenden eingeschneiten Personen ist eine große Herausforderung.

Die heftigen Schneefälle der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass Tausende Menschen in Österreich von der Außenwelt abgeschnitten sind. Mehr als 2250 Personen sind in der Steiermark betroffen. In Salzburg sind es etwa 1200, in Oberösterreich rund 1200. Aber auch in Tirol und Vorarlberg sind etliche Orte, vor allem auf dem Arlberg und im Bregenzerwald, nicht mehr erreichbar.