Das Grab des Attentäters von Wien

Nach dem Terroranschlag weigerten sich private islamische Friedhöfe, den Mann zu bestatten.

Wenige Tage nachdem am Abend des 2. November ein 20-Jähriger in der Wiener Innenstadt vier Menschen erschossen hatte und anschließend von Spezialeinheiten der Polizei "neutralisiert" worden war, entbrannte eine Debatte um dessen Begräbnis. Die beiden einzigen islamischen Privatfriedhöfe in Österreich, in Altach (Vorarlberg) und Wien-Liesing, verweigerten der Familie des Terroristen eine Bestattung.

"Private Friedhöfe können das ablehnen, als Stadt können wir nicht Nein sagen", erklärt Florian Keusch von den Wiener Friedhöfen. Was das konkret für die Bestattung des ...