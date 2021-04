Das große Fernweh: Wohin wir zu Ostern unter Auflagen reisen können

Um diese Zeit packen sonst viele die Koffer und gönnen sich ein paar sonnige Tage am Meer. Und dieses Jahr? Österreich hat mit wenigen Ausnahmen eine weltweite Reisewarnung verhängt. Und bei Rückkehr wartet die Quarantäne. Doch ob sich das Urlaubsgefühl an Österreichs beliebtesten Reisezielen einstellen will, ist ohnehin fraglich. Aber lesen Sie selbst.

SN/stock adobe Italiens Sonne lockt – doch zu Ostern ist die Einreise in das südliche Nachbarland nur im Ausnahmefall möglich.