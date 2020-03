Das Heer prüft Masken im Schichtbetrieb

240 Mitarbeiter des Amtes für Rüstungs- und Wehrtechnik haben die heimischen Bestände an Atemschutzmasken auf Herz und Nieren geprüft. Dabei leisteten sie unter widrigen Bedingungen Schwerstarbeit.

Atemschutzmasken sind derzeit in Österreich ein überaus wertvolles, weil seltenes Gut. 240 Mitarbeiter des Amts für Rüstungs- und Wehrtechnik haben in den vergangenen fünf Wochen Schwerstarbeit geleistet: In Zehn-Stunden-Schichten wurde der Zustand jener geschätzt 3,5 Millionen Atemschutzmasken getestet, die sich ...