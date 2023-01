Das Heim, in dem nur "Arier" geboren wurden

Drei Jahre lang suchten Forscher nach Kindern, die in einem Lebensborn- Entbindungsheim der Nazis in Niederösterreich zur Welt kamen. Projektleiter Lukas Schretter zieht Bilanz.

Die Nazis teilten das Leben in zwei Gruppen: in "unwertes" und "erbgesundes". Ersteres mündete in der Ermordung und Vernichtung vieler Millionen Menschen. Für Zweiteres ließ Heinrich Himmler, seines Zeichens Reichsführer SS, 1935 einen eigenen Verein gründen, um es systematisch zu fördern: Lebensborn. Ziel war es, auf Grundlage von Rassenhygiene und Gesundheitsideologie die Geburtenziffer "arischer" Kinder zu erhöhen. Von 1936 bis 1945 wurden insgesamt 24 Entbindungsanstalten betrieben.

Eine der größten befand sich in Feichtenbach bei Pernitz im südlichen Niederösterreich. ...