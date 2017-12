Das Jahr der Wetterextreme

Hitze, Kälte, Stürme und Hagel: Der Klimawandel hat Österreich 2017 sehr deutlich seinen Stempel aufgedrückt. Die Folgen waren auch in Salzburg spürbar.

Seit 1768 werden in Österreich meteorologische Daten gemessen und ausgewertet. In diesen 250 Jahren gab es nur sieben Jahre, die im Schnitt noch wärmer waren als 2017. Und zwar 2016, 2015, 2014, 2007, 2002, 2000 und 1994. Allein das sagt schon viel über den Klimawandel aus. Doch das in vier Tagen zu Ende gehende Jahr lieferte noch zahlreiche statistische Beweise, dass nicht nur die Temperaturen steigen, sondern auch die Wetterextreme zunehmen.