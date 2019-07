Das Land Tirol hilft der Achenseebahn

Ein Investitionszuschuss in Millionenhöhe fließt nach der Übertragung der Mehrheit der Anteile an der Geselslchaft an die Anrainergemeinden. Das Salzburger Management der Nostalgiebahn, die nur mit Dampfloks unterwegs ist, arbeitet nun daran, dass die Strecke elektrifiziert werden kann. Dann wäre die Bahn auch für Pendler ein Zeitgewinn, wird argumentiert.

Die Achenseebahn in Tirol, die heuer ihr 130- Jahr-Jubiläum feiert und mit ebenso alten Dampfloks eine Touristenattraktion in der Region darstellt, bekommt nun Geld vom Land Tirol, um dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an der Strecke machen zu können. Dafür hatte das ...