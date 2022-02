Das Leben, ein Rausch: Eine Geschichte der Trunkenheit in Salzburg

Genuss und Besäufnis. Willkommen im Fasching, der eher unnüchternen Jahreszeit. Eine Zeitreise zu den Trinkgelagen der Vergangenheit.

Auch in Krisenzeiten werden die Tage vor dem Aschermittwoch nicht trocken bleiben. Das Ende des Faschings ist für viele der Höhepunkt des Winters - und, ob in geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel, es wird ausgiebig getanzt und gefeiert, zumeist mit Bier, Schnaps und Sekt. Die Geschichte des, sagen wir es offen, Besäufnisses ist für Salzburg recht gut rekonstruierbar. Getrunken und gern auch zu viel getrunken wurde, so weit die schriftlichen Quellen zurückreichen. Unternehmen Sie mit uns einen feuchtfröhlichen Streifzug ...