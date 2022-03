Das Leben ist eine Praline

Schokolade machen lernen. Erst seit Kurzem gibt es in Österreich den Lehrberuf Chocolatier. Ein Traum? - fragte sich der Lehrling, und schnupperte rein.

Bevor es hier so richtig zur Sache geht, sei dem Lehrling ein kleines Vorwort gegönnt: Er ist nämlich ein bisserl bewegt. Und durcheinander. So viel ist passiert in den vergangenen zwei Jahren, wo er seine Lehrlingstätigkeit hat ruhen lassen. Oder besser: So wenig! Keine Ausbildung, dafür jede Menge Sicherheitsabstand und Zuhausebleiben. Aber jetzt geht es wieder los - und dann auch noch gleich so! Denn dieses Mal ist der Lehrling einer der Ersten seiner Zunft überhaupt! Okay, Schluss mit den ...