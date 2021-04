Das letzte Fest auf dem Obersalzberg

Knapp vor Kriegsende wurde als Geburtstagsgeschenk an Adolf Hitler eine NSDAP-Ortsgruppe am Obersalzberg gegründet. Gerhard Sinzinger war bei dieser skurrilen Veranstaltung dabei.

Der Zweite Weltkrieg ging dem Ende zu. Die Russen setzten zum Sturm auf Berlin an, Wien war bereits in der Hand der Roten Armee. Das hinderte die Nazis aber nicht daran, den Geburtstag des Führers am 20. April 1945 am Obersalzberg in Berchtesgaden, dem zweiten Regierungssitz Hitlers, angemessen zu feiern. Der Mediziner Gerhard Sinzinger war bei dieser skurrilen Veranstaltung knapp vor Ende des Kriegs dabei. "Ich war damals beim Spielmannszug der Deutschen Jugend, einer Unterabteilung der Hitlerjugend, in der die ...