Das neue Ehrenamt braucht Miniformate

Nur mal kurz reinschnuppern statt lebenslanger Treue: Zunehmender Stress im Alltagsleben verändert auch die Freiwilligenarbeit.

Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) ist eine riesige Institution mit 600.000 Mitgliedern. Von der Pflege der Wanderwege über Anlegen von Klettersteigen und Hüttenbetrieb bis hin zur Organisation von Jugendlagern ist alles dabei, was mit Natur und Bergen zu tun hat. Dafür benötigte der Alpenverein 850 Vollbeschäftigte, die rund 1,5 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr leisten, die mit 30 Millionen Euro abgegolten werden müssten. Umgerechnet, natürlich. Denn für den Alpenverein arbeiten 25.000 Funktionäre ehrenamtlich, also unbezahlt, in der Freizeit. Deshalb wächst bei ÖAV-Präsident ...