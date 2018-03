"Das Schreiben macht glücklich"

Facebook kann ihr nichts bieten: Eine 45-jährige Steirerin ist von "der zauberhaften Welt des analogen Schreibens" fasziniert. Jetzt motiviert sie auch andere, zu Papier und Bleistift zu greifen.

Ihre erste Postkarte bekam sie 1972 als Baby. Das Schriftstück von Freunden ihrer Taufpatin hat sie heute noch in ihrer Sammlung, in der sich Ansichtskarten, Briefe, Grußkarten und beschriebene Zettel tummeln. "Texte sind Geschenke des Alltags", sagt die 45-jährige Steirerin Doris Lind. Die Literaturmanagerin, Literaturvermittlerin, Texterin und Texttrainerin will sich mit dem Umstand, dass die handschriftliche Korrespondenz allmählich zurückgeht und fast schon vom Aussterben bedroht ist, nicht abfinden. In ihrem aktuellen Buch "Schreib mir was - Wie Sie Ihre liebsten Menschen glücklich machen" (Sanssouci) will sie ihre eigene Begeisterung über den Griff zu Bleistift, Füllfeder und Papier an andere weitergeben. "Es ist doch wunderschön, wenn ein Kuvert mit Handschrift im Postkasten liegt", sagt Doris Lind. Ein derart verfasster persönlicher Gruß schicke etwas mit, was heute selten geworden ist: Zeit.