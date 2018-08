Das Warten auf den Regen dauert an

Das Wetter bleibt hochsommerlich, Niederschläge umgehen Österreich großräumig.

Keine Erlösung ist für die dürregeplagte Landwirtschaft in Sicht: Während es im Norden Europas regnet und teils deutlich abgekühlt hat, bleibt es in Österreich hochsommerlich. "Die Hitzewelle der vergangenen Woche ist zwar beendet, ausgiebige Niederschläge sind jedoch weiterhin nicht in Sicht. Sie umschiffen uns großräumig", sagte Rainer Kaltenberger, Experte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im SN-Gespräch.