Daten an Polizisten: Tiroler Klinikmitarbeiter entlassen

An der Innsbrucker Klinik ist ein leitender Mitarbeiter entlassen worden, weil er zu Unrecht Patientendaten an Polizisten übermittelt hat. Es habe sich ein "informeller Weg" entwickelt, bei dem auf Verlangen von Polizeibeamten etwa Teile von Krankengeschichten, Befunde oder Arztbriefe ausgehändigt wurden, hieß es am Dienstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in der Klinik. Die Polizei kündigte gegenüber der APA an, nun dienstrechtliche Konsequenzen zu prüfen.

SN/APA (EXPA/Groder)/JOHANN GRODER Illegale Weitergabe von Patientendaten an die Polizei