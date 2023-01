Datenschützer: "Beschwerden bei Werbebriefen zählen jetzt mehr"

Die EU-Datenschutzverordnung habe sich positiv ausgewirkt, stellt die Arge Daten fest. Die Angaben von Spendenorganisationen, dass weniger mit Daten von Adressverlagen gearbeitet werde, zieht man im Fachverband Werbung in der Wirtschaftskammer in Zweifel. Etwa jeder 20. Haushalt sei in der Robinsonliste eingetragen. An diese Adressen dürfen dann keine persönlich adressierten Werbe- oder Spendenbriefe versandt werden.

SN/gs Um unerwünschte Werbe- oder Spendenbriefe zu vermeiden, kann man sich bei der Wirtschaftskammer in die sogenannte Robinsonliste eintragen lassen (Symbolbild).