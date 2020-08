Dealer bunkerte in Wien-Liesing ein Kilogramm Heroin

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hat am Mittwochnachmittag in Wien-Liesing einen Dealer aus dem Verkehr gezogen, der ein Kilogramm Heroin in einer Wohnung gebunkert hatte. Die Fahnder hatten den 27-Jährigen offenbar schon länger im Visier und erwischten ihn beim Drogenverkauf in flagranti. Beamten vom Stadtpolizeikommando Liesing ging auch ein Ecstasyhändler ins Netz.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Zivilbeamte der Polizeieinheit "EGS"