Dealer in Wien bunkerte Heroin, Kokain und 11.700 Euro

Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, seit vermutlich sechs Jahren in Wien Drogen verkauft zu haben. Nach intensiven Ermittlungen wurde der Mann am Donnerstag in seiner Unterkunft festgenommen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. In der "Bunkerwohnung" in Penzing fanden die Beamten mehr als 11.700 Euro, 191,5 Gramm Heroin und 68,5 Gramm Kokain.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Intensive Ermittlungen führten zu Wohnung des Dealers