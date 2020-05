Dealer mit Drogen in Beinprothese in Wien festgenommen

Den Wiener Drogenfahndern sind am Feiertag zwei Dealer unabhängig voneinander ins Netz gegangen. Der eine war als Bodypacker unterwegs und hatte das Suchtmittel auch in seinen Socken versteckt. Der zweite Verdächtige verwahrte das Kokain in seiner Beinprothese, berichtete die Polizei am Samstag.

SN/APA (LPD WIEN)/UNBEKANNT Zwei Dealer gingen der Polizei ins Netz