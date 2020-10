Debatte über Corona-Tests: "Zu viel und nicht zielgerichtet"

Untersucht sollten nur Personen werden, die Krankheitssymptome aufweisen oder wirklich enge Kontaktpersonen sind, fordern Kritiker.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Österreich an. Bei 1200 Männern und Frauen wurde am Mittwoch das Virus neu nachgewiesen. Susanne Rabady, Medizinerin und Mitglied des Beraterstabs der Coronavirus-Taskforce, spricht von einem "kontrollierten Verlauf". So stecke im Moment eine infizierte Person nur eine weitere an. Die Reproduktionszahl liege damit bei eins. Die Infektionszahlen müsse man außerdem über einen längeren Zeitraum beachten, einmalige Zahlen gäben keinen wirklichen Überblick über die Entwicklung der Pandemie.

Rabady sagt, ...