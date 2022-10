Debatte über Verfahrensdauer in Justiz geht weiter

Das Justizministerium hat die Diskussion über eine zeitliche Beschränkung von Ermittlungen zum Anlass genommen, Zahlen zu liefern. Demnach würden Verfahren in Österreich "vergleichsweise schnell" abgewickelt, wie es am Mittwoch in einer Aussendung des Ressorts hieß. So laufe ein Ermittlungsverfahren durchschnittlich 3,6 Monate. Mitsamt Hauptverhandlung kämen Strafverfahren an Bezirksgerichten auf sechs Monate, an Landesgerichten auf 4,2 Monate.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Zadic verteidigt aktuelle Regelungen