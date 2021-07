Debatte über Verkehrstauglichkeit: Kommen Fahrtests für Betagte?

Die EU arbeitet an einheitlichen Richtlinien für den Führerschein. In Österreich ist nach einem Unglück mit zwölf Verletzten die Debatte über die Verkehrstauglichkeit von Senioren neu entbrannt.

Jener 86-jährige Lenker, der am Sonntag mit seinem Pkw mit Automatikschaltung in St. Florian (Bezirk Linz-Land) einen Marktstand rammte und zwölf Menschen zum Teil schwer verletzte, befinde sich weiter in "psychischem Ausnahmezustand" in Spitalsbehandlung und könne erst nächste Woche von der Polizei zum Unfallhergang befragt werden, erklärte sein Linzer Rechtsanwalt Klaus Dorninger. Zeugen zufolge hatte der betagte Mann offensichtlich Gas und Bremse verwechselt und war so ungebremst in die Menschenansammlung gefahren.

Das Unglück heizt die Debatte über verpflichtende ...