Deckel drauf für Gläubiger der Riegerbank

Nach fast 23 Jahren wird das Konkursverfahren beendet. Weiter Hoffen auf einige Millionen.

Am 27. Oktober 1998 wurde über die Riegerbank das Konkursverfahren eröffnet. Bis heute, fast 23 Jahre später, haben langwierige Prozesse gedauert. Jetzt ist ein Ende in Sicht. Denn Masseverwalter Klemens Dallinger hat die Schlussanträge gestellt. Eine Quote von 8,8 Prozent - rund 7,7 Millionen Euro - wurde bereits vor 20 Jahren an insgesamt 1316 Gläubiger ausgeschüttet.

Jetzt kommt nochmals eine Quote von 0,59 Prozent dazu. Macht in Summe eine Konkursquote von 9,39 Prozent. "Ein großes Lob an den ...