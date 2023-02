Delogierung? Nein, danke!

In den Lockdownjahren 2020 und 2021 gingen Räumungsklagen und vollstreckte Delogierungen stark zurück. Jetzt steigen sie wieder an. Viele Fälle wären allerdings vermeidbar.

Insgesamt 4041 rechtskräftige Räumungsurteile wurden im Vorjahr in Wien gefällt. In 2539 Fällen ist die Delogierung schlussendlich auch vollzogen worden - bundesweit waren es 3890. Doris Obereder, Richterin am Bezirksgericht Leopoldstadt und somit zuständig für den zweiten und 20. Bezirk, erklärte am Donnerstag im Rahmen eines Pressetermins im Justizpalast, was man als Mieter tun könne, um eine Delogierung zu verhindern.

"Nicht zur Verhandlung kommen ist das Schlechteste, was man tun kann", warnt die Richterin. Von Einzelfällen könne diesbezüglich ...