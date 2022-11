Dem Geheimnis der Wolken auf der Spur

Am Observatorium am Sonnblick wird derzeit das Innenleben der Wolken erforscht. Der Lohn der Arbeit: Bessere Wettervoraussagen.

Sie bringen Regen und Schnee. Aber so ganz genau, weiß man bis heute nicht, welche physikalischen und chemischen Prozesse in den Wolken ablaufen. Das soll sich ändern. Bis 2. Dezember läuft am Sonnblick Observatorium der ZAMG ein internationale Messprogramm zur Erforschung der Wolken. 38 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus neun Nationen arbeite daran, um dieses Geheimnis zu lüften. Dabei werden mit 24 speziellen Messgeräten unterschiedlichste Parameter der Wolken bestimmt, wie zum Beispiel der Flüssigwassergehalt, die Größe und Beschaffenheit der Tröpfchen und ...