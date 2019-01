Dem Himmel so nah: Jurist im Auftrag des Herrn

Kirchenrechtler Helmuth Pree berät den Papst. Derzeit unterstützt er auch den Salzburger Erzbischof bei dessen Visitation in Kärnten. Warum Pree zum Ausgleich gern in die Luft geht.

Helmuth Pree bewegt sich zwischen Himmel und Erde. Nicht nur beruflich. Der studierte Jurist und Experte für das Kirchenrecht - bis zu seiner Emeritierung vor drei Jahren war er Professor an der Universität in Passau - ist ein Fan der Luftfahrt. "Ich war tatsächlich Privatpilot mit einem Flugschein für einmotorige Flugzeuge und habe dieses Hobby 15 Jahre ausgeübt", erzählt er. Vor sieben Jahren hat er die Fliegerei jedoch an den Nagel gehängt und den Flugschein nicht verlängert. "Ich möchte diese Erlebnisse und was ich dabei lernen durfte nicht vermissen."