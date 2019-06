Demo gegen Polizeigewalt am Donnerstag in Wien

Nach mutmaßlicher Polizeigewalt bei der Räumung einer Blockade von Klimaaktivisten am Freitag haben die Teilnehmer eine weitere Demonstration am Donnerstag in Wien angekündigt. Sie soll unter dem Titel "Halt der Polizeigewalt - für ein gutes Leben für alle" am Ort des Geschehens abgehalten werden. Unterdessen gab es erneut Kritik an den "Repressionen der Polizei".

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Bei der Blockade der Ringstraße am Freitag kam es zu Übergriffen.