Demo-reiches Wochenende für heimische Exekutive

Der Exekutive steht ein Demo-reiches Wochenende bevor. Zwischen Freitag und Sonntag sind in Österreich 45 Kundgebungen angemeldet, davon richten sich zehn gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Der weitaus überwiegende Teil hat allerdings die Teuerung im Auge, unter dem Motto "Preise runter" wird gegen die stetig steigenden Preise protestiert, an denen Großkonzerne verdienen. Bei einer Großdemo des ÖGB in Wien werden am Samstag zumindest 10.000 Teilnehmende erwartet.

Zahlreiche Demonstrationen am Wochenende angemeldet