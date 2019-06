Demonstration gegen Polizeigewalt zog durch Wien

Nach den Fällen von Polizeigewalt bei einer Blockade vergangene Woche in Wien hat am Donnerstagabend eine Demonstration dagegen stattgefunden. Mehrere hundert Menschen sammelten sich in der Radetzkystraße und marschierten kurz vor 19.00 Uhr los.

SN/APA/HANS PUNZ Die Polizei stellte fast 500 Beamte für die Veranstaltung ab