Demonstrieren für die Psychische Gesundheit: Wie Jugendliche das System reformieren wollen

Mit Plakaten ziehen sie auf die Straße, um in Zukunft nicht mehr mit psychischen Problemen im Spital abgewiesen zu werden.

BILD: SN/CHANGE FOR THE YOUTH/JOYCE

BILD: SN/CHANGE FOR THE YOUTH/JOYCE

Demonstrantinnen und Demonstranten bei einer Change For The Youth Demonstration im April.

BILD: SN/CHANGE FOR THE YOUTH/JOYCE

"Wir brauchen euch alle am 30. Juni. Um niemanden mehr fallen zu lassen. Niemand sollte in Notsituationen nach Hause geschickt werden", mahnen die Mitglieder der Bewegung "Change for the Youth" in einem Instagramvideo. Die jungen Menschen wollen das psychische Gesundheitssystem ...