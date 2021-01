Demonstrierende Coronaskeptiker sollen konsequenter bestraft werden

"Hardliner" unter Demonstranten diskutierten in Chats eine Übernahme des Parlaments. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft.

Nach der letzten Demonstration ist vor der nächsten. Bereits für Samstag in einer Woche kündigten die Veranstalter der Samstagdemos wieder eine Großkundgebung gegen die Coronamaßnahmen der Regierung in Wien an. Ob diese genehmigt wird, ist fraglich. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat jedenfalls eine Überprüfung des letzten Einsatzes angekündigt.

Er ist verärgert darüber, dass 10.000 Menschen dicht aneinandergedrängt und großteils ohne Mund-Nasen-Schutz stundenlang ihrem Unmut Luft machten - und die Polizei sie gewähren ließ. "Ziel ist die Gewinnung von ...