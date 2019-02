Den toten Winkel mit Fahrverbotszonen bekämpfen

Die Verpflichtung von Abbiegeassistenten für Lkw kommt vorerst nicht. Bis dahin gibt es aber durchaus Alternativen.

Ob es für Lkw verpflichtend sein sollte, mit Abbiegeassistenten ausgestattet zu sein, gehört zu den derzeit am heftigsten diskutierten Themen in Österreich. Nicht zuletzt deshalb, weil am 31. Jänner in Wien ein neunjähriger Bub von einem Lkw überfahren worden war, da der Fahrer das Kind im toten Winkel nicht gesehen hatte. Eine Petition, die mittlerweile von mehr als 70.000 Menschen unterzeichnet wurde, fordert diese Verpflichtung nachdrücklich.