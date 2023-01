Denkmal für Polizei-Opfer Omofuma nun unter Denkmalschutz

Eine Skulptur der Bildhauerin Ulrike Truger erinnert auf der Mariahilfer Straße vor dem Wiener Museumsquartier an Marcus Omofuma. Der Nigerianer war am 1. Mai 1999 im Alter von 25 Jahren bei der Abschiebung aus Österreich in einem Flugzeug gestorben. Drei Fremdenpolizisten hatten den Schubhäftling gefesselt und geknebelt. Nun wurde der "Omofuma Stein" unter Denkmalschutz gestellt, wie Truger berichtete.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Bildhauerin Truger mit dem Omofuma Stein