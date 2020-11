Der Albtraum in der Wiener City dauerte neun Minuten

Der Anschlag in Wien wurde von einem vorbestraften Islamisten verübt. Die Terrorvereinigung IS bekannte sich zur Tat.

Der Attentäter von Wien hat am Montagabend im Ersten Bezirk vier Menschen getötet und insgesamt 22 zum Teil lebensgefährlich verletzt. Am Dienstag waren noch 13 Personen im Krankenhaus, drei in kritischem Zustand. Bei den Toten handelt es sich um einen älteren Mann und eine ältere Frau, einen jungen Passanten und eine Kellnerin. Eine der getöteten Frauen stammt aus Deutschland, der junge getötete Mann höchstwahrscheinlich aus Korneuburg (NÖ). Es soll - wie der Attentäter - nordmazedonische Wurzeln haben.

Der ...