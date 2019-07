Pflanzen können auch Baustoffe liefern. Außerdem wird die konventionelle Landwirtschaft durch die Digitalisierung ökologischer werden.

Eine Idylle. Der Himmel blitzblau. Das Gras der Wiesen sattgrün. Im Gemüsegarten des Bauernhofs von Konrad Steiner in der Gemeinde Berndorf sind bereits die ersten Tomaten reif. In den Hochbeeten ist der Salat fertig. Gleich in der Nähe des Gemüsegartens ...