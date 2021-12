Der Bezirk Schwaz liegt beim dritten Stich voran

Nach dem Erfolg der Impfaktion aus dem EU-Kontingent im Frühjahr wirkt das noch nach. Inzwischen ist im Bezirk Schwaz, der die Tourismusregionen Zillertal und Achensee umfasst, bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung "geboostert". Die SN fragten nach, was das Erfolgsgeheimnis der Impfangebote in der Region ist.

Im Februar 2021 waren das Zillertal und der ganze Bezirk Schwaz ein Hotspot der Coronapandemie und Touristiker wurden zu Buhmännern erklärt. Es hieß, Hoteliers hätten vom Silvesterurlaub in Südafrika die damals neue Variante des Virus eingeschleppt. Letztlich konnten die Behörden einen in Niederösterreich lebenden Tiroler als ersten Patienten erheben, der einen Bekannten in Tirol angesteckt hatte. Dennoch wird das Gerücht vermutlich die Pandemie überleben.

Anfang März 2021 gab es in ganz Tirol 88 Infektionen mit der Südafrika-Variante, davon ...