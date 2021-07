Der Blick zum Boden. Was wächst denn da?

Für den Laien ist es eine schöne bunte Wiese. Stephan Lerch entdeckt viel mehr.

Biodiversität bezeichnet die Vielfalt des Lebens. Ein Lebensraum mit einer hohen Artenvielfalt ist widerstandsfähiger gegenüber Störungen. Doch der Verlust der Biodiversität schreitet weltweit rasant voran. Der Mensch ist Hauptverursacher dieser Entwicklung: Monokulturen wie Mais, Ölpalmen, Zuckerrohr, Soja, Weizen oder Fichten bedecken große Flächen, wo früher artenreiche Landschaft zu finden war. Auch Massentierhaltung lässt wenig Platz für Artenvielfalt. Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden in der Landwirtschaft zerstört die Lebensräume von Tieren und Pflanzen. Das Freizeitverhalten des Menschen schränkt den Lebensraum von Wildtieren zusätzlich ein. Die Überfischung der Meere, die Übernutzung von Tropenhölzern und die rücksichtslose Jagd auf Wildtiere haben bereits zahlreiche Arten ausgerottet. Ein Beispiel: Den Steinbock gab es in Österreich nicht mehr. Hörner, Magensteine, Blut und Herzknorpel sollten vor einer Reihe von Krankheiten schützen und galten als Mittel zur Unsterblichkeit. Dem Steinbock selbst haben sie nicht geholfen. Ab dem Jahr 1960 aber hat der Nationalpark Hohe Tauern versucht, die Tiere wieder in Österreich anzusiedeln. Mit Erfolg: Heute erobern etwa 1000 Steinböcke und -geißen die senkrechte Welt der Hohen Tauern. Stephan Lerch arbeitet für den Nationalpark, wo versucht wird, eine Welt möglichst ohne menschliche Eingriffe zu bewahren.