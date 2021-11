Der Einfluss der Islamisten in Österreich

Die staatliche Dokumentationsstelle für Politischen Islam veröffentlicht neue Berichte. Darin wird aufgezeigt, wie groß der Einfluss ausländischer islamischer Organisationen in Österreich ist und wie Regierungen strategisch herangehen können, um den Einfluss von Islamisten zurückzudrängen.

Die Dokumentationsstelle Politischer Islam, ein unabhängiger Fonds der Republik Österreich, veröffentlicht am Freitag zwei weitere Berichte über den Einfluss bestimmter islamischer Organisationen in Österreich, die für Aufsehen sorgen werden. Beide Autoren, der Historiker Heiko Heinisch aus Wien und der Radikalismusforscher Lorenzo Vidino, der an der George Washington University (USA) tätig ist, gehören dem wissenschaftlichen Beirat der Dokumentationsstelle an. Bei den Berichten gibt es zwei brisante Aspekte. Einerseits ist Heinisch einer der Gutachter, die von der Justiz in Graz für das ...