Der erbitterte Kampf um jeden Quadratmeter Grünfläche

Warum der Bau einer Markthalle auf dem Wiener Naschmarkt für derart heftige Reaktionen sorgt.

Nirgendwo in Österreich leben Menschen so eng beieinander: Die Wiener Bezirke Mariahilf und Margareten weisen eine Bevölkerungsdichte deutlich jenseits von 20.000 Einwohnern pro Quadratkilometer auf. Zum Vergleich: In der Stadt Salzburg sind es knapp 3100.

Was hinzukommt, ist der dramatische Mangel an Grünflächen. Magere zwei Hektar sind es in Mariahilf, dem sechsten Bezirk. Dort besteht nun die Chance, den Grünbestand mit einem Schlag um mehr als 50 Prozent zu erweitern. Die 1,2 Hektar große Fläche (etwa eineinhalb Fußballfelder) ...