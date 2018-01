Der Feichtinger Franz und der Friedensvertrag

Als Karl Renner 1919 mit dem Friedensvertrag heimkehrte, wurde er am Wiener Westbahnhof von einer empörten Menschenmenge empfangen. Trotz eines Polizeikordons kam es zu Tumulten. Ein Mann boxte zwei Polizisten nieder und stürzte auf den Staatskanzler zu: "Se Seicherl!", brüllte er Renner in breitem Wienerisch an. "So an Teppen hams nach Sant Kermen (gemeint: St. Germain) gschickt und der hat si vom Kemenkau (Clemenceau) einilegen lassen. Schämen S' Eahna, Se Gscherta. Leck mi im Oasch, hätten S' eam sagen miassn!"