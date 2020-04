Der Frühling 2020 war in Österreich und Mitteleuropa bisher geprägt von Hochdruckgebieten. Hierzulande war die Jahreszeit trocken, sehr warm und sehr sonnig, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Mittwoch. In der österreichweiten Auswertung liegt die Niederschlagsmenge derzeit um rund 50 Prozent unter dem Durchschnitt.

SN/APA (dpa)/Klaus-Dietmar Gabbert Dieses Frühjahr hat es bisher zu wenig geregnet