Der harte Lockdown steht bevor

Am Samstag dürften von der Regierung weitere Einschränkungen verkündet werden. Die Frage, die derzeit in der Regierungsspitze heftig diskutiert wird: Wie scharf sollen die Maßnahmen ausfallen?

In diesen Tagen hat sie geendet, die Beobachtungsfrist, welche sich die Bundesregierung eingeräumt hat, bevor das weitere Vorgehen gegen die Coronapandemie festgelegt wird.

Zehn Tage, so viel Zeit ist vergangen, seit am 3. November der sogenannte "weiche Lockdown" in Kraft trat. Doch die Infektionszahlen und vor allem die steigende Zahl an Covid-Intensivpatienten machen härtere Maßnahmen aus Sicht der Regierungsspitze "alternativlos", wie es aus Regierungskreisen heißt.

Während beim "Lockdown light" bereits am Freitag der Plan für die ...