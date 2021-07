Der heimische Zoll fand keine illegalen Hai-Importe

Viele Arten sind geschützt und daher nur mit Zertifikaten handelbar.

Zu den den überraschend hohen Importmengen von Haiprodukten in Österreich, die die Umweltschutzorganisation WWF am Mittwoch publik gemacht hatte, erklärte das Finanzministerium, beim Zoll habe es in den vergangenen Jahren keine Aufgriffe von illegalen Importen gegeben. Wie berichtet zeigte eine Analyse im Auftrag für den WWF, dass europäische und nicht asiatische Länder im Handel mit Produkten von Haien und Rochen dominieren. Österreich importierte 200 Tonnen in acht Jahren (2012 bis 2019), in der Kategorie "frische Haifilets" lag das kleine Österreich mit 97 Tonnen demnach weltweit sogar auf Rang fünf. "Die Kontrolle bei Fisch und Meeresfrüchten ist generell mangelhaft", sagt die Meeresexpertin des WWF Österreich, Simone Niedermüller.

Das Finanzministerium betonte, die Kontrolle von Haiprodukten unterliege bei der Einfuhr aus Drittstaaten den Veterinärbehörden. "Es gibt auch einige Haiarten, die unter den Artenschutz fallen. Mit den erforderlichen Artenschutzpapieren ist die Einfuhr aber zulässig. Der Zoll würde bei den artgeschützten Haiarten daher dann tätig werden, wenn diese Dokumente fehlen. In den letzten Jahren gab es aber keine derartigen Aufgriffe", so das Finanzressort auf Anfrage.

Nach Angaben des WWF gilt mehr als ein Drittel (36 Prozent) von den insgesamt rund 1200 Arten von Haien und Rochen weltweit als gefährdet.