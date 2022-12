Der Höhepunkt der Kältewelle ist überschritten

Bis minus 20 Grad sanken die Temperaturen in der Nacht auf Montag in Tiroler und Salzburger Gemeinden. Unterboten wurden diese Temperaturen in der Nacht auf Dienstag nicht mehr.

Die Kälte hat Österreich derzeit im Griff. In der Nacht zum Montag sanken die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt. In den Tiroler Gemeinden Schmirn, Tannheim und St. Jakob im Defereggental wurden um die minus 20 Grad gemessen. In Salzburg war es in Radstadt (minus 18 Grad), St. Michael im Lungau (Minus 17,2 Grad), Mariapfarr (minus 16,1 Grad) und Zell am See (minus 15 Grad) am kältesten. Warum es gerade in Tirol, Salzburg und auch in Vorarlberg so kalt ist: Neben der kalten Luft sind dafür auch eine klare Nacht und vor allem auch eine geschlossene Schneedecke notwendig. Der Salzburger ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms sagte, dass derartige Temperaturen vor allem im Dezember eher doch außergewöhnlich seien. Normalerweise würden derartige Temperaturen eher im Jänner oder im Februar gemessen.

Viele sind die Kälte nicht mehr so gewohnt

Grundsätzlich sei es auch so, dass viele Menschen die Kälte nicht mehr so gewohnt seien, weil es in den vergangenen Jahren im Winter oft eher mild gewesen sei, erklärt Ohms. Zumindest bis Mittwoch wird die Kälte noch anhalten, dann wird es wieder etwas milder. Vor allem am Tag könnten die Temperaturen dann wieder leicht ins Plus gehen. Gegen das Wochenende hin könnte es dann wieder etwas schneien. In den alpinen Regionen dürften weiße Weihnachten schon gesichert sein. Im Flachland, etwa im Salzburger Flachgau oder der Stadt Salzburg, ist das aber noch nicht sicher. Bereits ein kurzer Warmwettereinbruch mit etwas Regen könnte der Schneedecke schnell zusetzen. "Bei einem milden Tag mit etwas Regen sind innerhalb von drei Stunden gleich einmal zehn Zentimeter weg", so der Meteorologe.

Wo die Kältepole am Dienstag in Salzburg waren

Besonders zapfige Temperaturen wurden am Dienstag um 10 Uhr bei folgenden ZAMG-Wetterstationen gemessen: Rauris -15,0 Grad, Radstadt -15,0; Mittersill -14,7; Großarltal -14,3; Saalbach -14,3; Zell am See -13,9. Auf dem Sonnblick zeigte das Thermometer -18,2 an, auf der Rudolfshütte -13,6. Doch die Kältewelle ist gebrochen, am Mittwoch klettern die Höchsttemperaturen laut ZAMG-Bericht wieder knapp über die Null-Grad-Grenze.

St. Johann -13,8