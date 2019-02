Der Kampf um den Wörthersee

Die Auseinandersetzung um die Verbauung der Seeufer wird immer intensiver. Ein Industrieller klagte die Naturfreunde, die eine Kampagne dagegen gestartet haben.

Industrieller gegen Naturfreunde. So lautet am Donnerstag um 13 Uhr die Auseinandersetzung vor dem Landesgericht Klagenfurt. Anlass dafür: Die Naturfreunde hatten im vergangenen Sommer eine Aktion gegen die Verbauung der Ufer der Kärntner Seen gestartet. "Hans Tilly hat sich durch einige Passagen in unserem Flugblatt angegriffen gefühlt", sagt der Kärntner Naturfreunde-Obmann Philipp Liesnig. So war im Flugblatt etwa zu lesen, dass "der Wörthersee mittlerweile den zweifelhaften Ruf einer Badewanne der Reichen" genieße, es wurde auch auf das Anwesen des Industriellen verwiesen.