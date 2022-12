Der Kampf um die Spende

Rund 900 Millionen Euro spenden die Österreicherinnen und Österreicher jährlich an gemeinnützige Organisationen. Doch in Zeiten von Pandemie und Teuerung sind die kleineren in Gefahr, immer mehr ins finanzielle Hintertreffen zu geraten.

SN/stock.adobe.com Gespendet wird jede Menge – aber wer bekommt wie viel vom gemeinnützigen Kuchen ab?