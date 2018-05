Der Klang von 25 Jahren Life Ball

"Sound of Music" und somit Salzburg inspirieren den heurigen Life Ball. Bereits am Freitag stoppt der Tross in der Mozartstadt.

Aufwändige Kostüme, ein fulminantes Fest und das Thema HIV/Aids: All das steht am Samstag am Wiener Rathausplatz wieder im Mittelpunkt. Zum 25. Mal geht der Life Ball über die Bühne. Mit einer Hommage an "Sound of Music" haben sich Oscar-Preisträger Adrien Brody, Model Paris Jackson sowie TV-Sternchen Caitlyn Jenner angekündigt. Bereits am Donnerstag kam Charlize Theron nach Wien, um in Schönbrunn einen Preis für ihr Hilfsprojekt entgegenzunehmen.

Doch bevor alle Augen nach Wien blicken, rückt heuer erstmals auch Salzburg in den Fokus: Was mit dem Ballmotto "Sound of Music" und der Familie Trapp, die in der Mozartstadt lebte, jedoch im zweiten Weltkrieg vor den Nazis in die USA flüchtete, zu tun hat.

Der Ablauf für Freitag in Salzburg sieht folgendes vor: Nach amerikanischem Vorbild führt ein "Awareness-Ride" mit Motorrädern von Zürich ausgehend durch Europa. Der Konvoi mit Oscar-Beau Brody an der Spitze landet bereits am Donnerstag in Salzburg. Die Biker sind das Willkommens-Komitee für den Life Ball Flieger von Austrian Airlines bei der Zwischenlandung am Salzburger Flughafen. Rund 200 Prominente werden um 7.30 Uhr am Flughafen erwartet. Dort ist eine Fanzone eingerichtet, die Privatpersonen die Möglichkeit gibt, die EpicRider bei der Begrüßung des Flugs aus New York zu unterstützen. Für die Fluggäste geht es dann weiter nach Wien.

Hollywoodstar Charlize Theron verweilt hingegen in der Mozartstadt und frühstückt noch mit den Motorradfahrern auf Einladung der Galerie Ropac.

Am Samstag in Wien erwartet die Life-Ball-Gäste dann Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp, die am Höhepunkt der Show wie in der filmischen Vorlage heiraten.

(SN-Akr, Apa)